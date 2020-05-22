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    Ebru Şallı Pars’ın mezarındaki köpeğin bakımını üstlendi

    10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 12:54
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    Ebru Şallı Pars’ın mezarındaki köpeğin bakımını üstlendi

    Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü.

    KÖPEĞİN BAKIMI ÜSTLENDİ

    Oğlunun Kilyos'ta bulunan mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Pars’ın kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.

    Harekete geçen Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

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