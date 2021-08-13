Ebru Şallı, sarı bikinisiyle poz verdi

Ebru Şallı'nın "Sarı sevenler" notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağdı

Ünlüler dünyasının en fit kadınlarından olan eski manken Ebru Şallı, formundan taviz vermiyor. Eşi Uğur Akkuş'la sürekli tatile çıkan Şallı, sosyal medya hesabından dan yeni fotoğraflarını da sık sık takipçileriyle buluşturuyor.

Ebru Şallı'dan yeni kareler geldi. Şallı, sarı bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"SARI SEVENLER"

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Ebru Şallı, fotoğrafına "Sarı severler" notunu yazdı. Geçtiğimiz günlerde teyzesini kaybettiğine dair haberleri yalanlayan Şallı'nın paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.