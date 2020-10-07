Ebru Şallı: Sezen’in yeri benim için çok ayrı

Ebru Şallı: Sezen’in yeri benim için çok ayrı

Sezen Aksu, Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan’ın Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarının yanın iki kedi yuvası yaptırmıştı.

Bpdrum'daki tatillerine kısa bir ara veren Ebru Şall ve eşi Uğur Akkuş önceki akşam Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

SEZEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde oğlu Pars’ın mezarının başına iki kedi yuvası koyduran Sezen Aksu’ya teşekkür etti.

Konuşurken gözleri dolan Şallı, “Sezen’in benim için çok ayrı bir yeri var. Her zaman arayıp destek oluyor” dedi.