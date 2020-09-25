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    Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım

    Ebru Şallı, hayatını kaybeden oğlu Pars’ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 07:31
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    Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım

    Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, Nisan ayında lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.

    DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

    Aylardır evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

    "KAVUŞACAĞIZ PONCİĞİM"

    Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım.

    Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.

    Ebru Şallı dan oğlu Pars ın doğum gününde duygulandıran paylaşım #1

    Ebru Şallı dan oğlu Pars ın doğum gününde duygulandıran paylaşım #2

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