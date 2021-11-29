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    Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti

    Eski manken Ebru Şallı, aldığı acı haberle yıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:39
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    Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti

    Yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, aldığı yeni bir acı haberle yıkıldı.

    Şallı'nın, Bodrum'da yaşayan babası vefat etti.

    BODRUM'A GİTTİ

    Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı, cenaze töreni için Bodrum'a gitti.

    Ebru Şallı nın babası hayatını kaybetti #1

    Ebru Şallı nın babası hayatını kaybetti #2

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