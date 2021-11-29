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- Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti
Eski manken Ebru Şallı, aldığı acı haberle yıkıldı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 12:25
- Güncelleme : 29.11.2021 - 12:39
Yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, aldığı yeni bir acı haberle yıkıldı.
Şallı'nın, Bodrum'da yaşayan babası vefat etti.
BODRUM'A GİTTİ
Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı, cenaze töreni için Bodrum'a gitti.