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    Ebru Şancı ailesiyle kar tatiline çıktı

    Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı ailesiyle kayağa gitti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 08:39
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    Ebru Şancı ailesiyle kar tatiline çıktı

    Eski model Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı şu sıralar kış tatili yapıyor.

    "SEVİYORUM BE"

    Maçların ardından tatilde ailesine katılan Alpaslan Öztürk, eşiyle de karda poz verdi. Ebru Şancı'nın kocasıyla aşk pozunu paylaşıp "Seviyorum be" notunu düştü.

    Eşiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şancı son olarak ünlü futbolcunun gölüyle ilgili bir paylaşım yapmıştı. Şancı, paylaşımına "Biraz da sakin olsan" yorumunda bulundu.

    Ebru Şancı ailesiyle kar tatiline çıktı #1

    Ebru Şancı ailesiyle kar tatiline çıktı #2

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