Ebru Şancı: Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan 10 yaşındaydı

Eski manken Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile aralarındaki yaş farkını ti'ye aldı.

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son yaptığı paylaşımla eşiyle arasındaki yaş farkıyla ilgili paylaşım yapan Şancı, yaptığı yorumla çok konuşuldu.

"KADERİNSE.."

Eşi Şancı ile bir pozunu "Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın" notuyla yayınlandı.

"10 YAŞINDA GEZİYORDU"

Bu paylaşım Ebru Şancı'nın magazin yorumcusu olduğu programda konuşuldu. 38 yaşında olan Şancı 28 yaşında olan eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi.