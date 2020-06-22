Dolar
6.8577
0.1782%
Euro
7.6982
0.5893%
Altın
1749.41
0.305%
Borsa
115103.7
1.313%
G. Altın
385.631
0.4226%
Bitcoin
64683.04
0.52%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum

    7 aylık hamile olan model, “Karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle.” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 12:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    2014 yılında aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenen Ebru Şancı, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

    2016’da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getiren ve mankenliğe veda eden eden Şancı, katıldığı '2. Sayfa' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

    "ŞIK VE HOŞ BULMUYORUM"

    7 aylık hamile olan Şancı, “Karnım açık poz vermemi istiyorlar. ‘Hayır’ diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle.” dedi.

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum #2

    “NORMAL DOĞUM FANTAZİYE KAÇAR”

    Oğlu Kürşat’a hamile kaldığında 70 kilo olduğunu söyleyen Ebru Şancı “Sadece 10 kilo aldım. Boyum da 1.80 olduğu için göstermiyorum. Doğum sezaryenle olacak. Normal doğum fantaziye kaçar. Oğlu olacağı için Alpaslan’ın topukları sevinçten kalçasına vuruyor.” diye konuştu.

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum #3

    KARNI AÇIK POZ VERENLERİ KIZDIRACAK

    Öte yandan Ebru Şancı, bu açıklaması ile birçok hemcinsini karşısına almış oldu. Öyle ki Kasım 2019’da anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.

    Oğlu Marsel’e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz hafta karnı açık poz vererek, doğumunun yaklaştığını duyurmuştu.

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum #4

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum #5

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum #6

    Ebru Şancı: Karnı açık fotoğrafları hoş bulmuyorum #7

    Görüş Bildir