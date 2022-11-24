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    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor

    3 çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün oyun oynarken halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:39
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    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen eski manken Ebru Şancı, son paylaştığı video ile yine konuşuldu.

    Ebru Şancı, sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp, kiralık olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza atan futbolcu eşiyle ilgili eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    "Normal değil"

    39 yaşındaki eski manken, bu kez Alpaslan Öztürk'ün en doğal hallerini paylaştı. Eşinin konsol oyunu oynadığı anların videosunu 800 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ebru Şancı, "Kendi kendine konuşuyor harbi normal değil bu herif." mesajını yazdı.

    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor ViDEO

    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor #1

    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor #2

    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor #3

    Ebru Şancı: Kocam kendi kendine konuşuyor #4


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