Ebru Şancı oğluna pembe zıbın giydirdi

Geçtiğimiz günlerde "Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" diyerek gündem olan Ebru Şancı küçük oğluna pembe zıbın giydirdi.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden 3 de çocuğu olan Ebru Şancı ev hallerini sık sık paylaşıyor.

Şancı geçtiğimiz günlerde "Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" demiş ve tepki çekmişti.

Ebru Şancı şimdi de küçük oğluna pembe zıbın giydirdiği için gündeme geldi. Kızlarından kalan bebek kıyafetlerini oğluna giydiren Şancı'ya çok fazla yorum geldi.

"UTANACAK NE VAR BUNDA"

Şancı ise bir açıklama yaparak "Tabii giyiyor neden giymesin utanacak ne var bunda? Pembe, erkek de giyer pembe. Kraliyet çocuğu değil ya ablasının pijamalarını da giyiyor! Yakışmış di mi pembe?" dedi.