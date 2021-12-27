Ebru Yaşar için 300 şişe şampanya açtırdılar

Ebru Yaşar, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede ünlü şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptığı yeni şarkısı “İçime Ata Ata”yı sahnede ilk kez seslendiren Yaşar’a, hayranları 300 şişe şampanya gönderdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Şarkının dijital platformlarda bir numara olması ve iki haftada YouTube’de 25 milyonu geçmesiyle ilgili olarak konuşan Yaşar, “Çok mutluyuz. Sevileceğini, etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar, bu kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanlar içine ne kadar çok şey atmış! Hep beraber ‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek, içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımızla ruhlara dokunmaya çalışıyoruz” dedi.