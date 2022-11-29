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    Ebru Yaşar, konser öncesi dua okuyor

    Nazardan korktuğunu söyleyen Ebru Yaşar, sahneye çıkmadan önce bol bol dua okuduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:48
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    Ebru Yaşar, konser öncesi dua okuyor

    Son zamanlarda yaptığı yardımlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Ebru Yaşar, konser öncesi dua okuyor #1

    "Dua okuyoruz"

    Sahnede nazara geldiği için kırmızı renk kıyafet giymeme geleneğini sürdüren şarkıcı, “Kırmızı hala giymiyorum, bakın siyahlarla çıktım. Gerçekten korkuyorum kırmızı giymekten. Dua okuyoruz, sahneye çıkmadan bol bol.” dedi.

    Ebru Yaşar, konser öncesi dua okuyor #2

    Yaşar, meslektaşı Mustafa Sandal’ın ‘Bazı sanatçılar PR yapmak için yılbaşı sahne ücretlerini abartıyor’ açıklamasına şu yorumu yaptı:

    Ebru Yaşar, konser öncesi dua okuyor #3

    "Abartıyorlar"

    "Yıllardır bu piyasanın içinde bir insan olarak, her şey sıradan görülürse hiçbir şeyin haber değeri olmaz. Haber demek biraz abartı demek. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var, abartılıyor."

    Ebru Yaşar, konser öncesi dua okuyor #4


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