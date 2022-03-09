Ebru Yaşar, sahnelere döndü

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi kırılan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yaklaşık iki ay sonra ilk kez sahneye çıktı.

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi kırılan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yaklaşık iki ay sonra ilk kez sevenleriyle buluştu.

Yaşar, sahnede "Tam iki ay oldu, burada sahneye çıkmıştım. Kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim.

"İKİ AY OTURDUM"

Kırmızının nazarı da vardır derler ya, ayağımı kırdım, iki ay oturdum. Ama olsun geçti gitti. Sağlık en güzel şey" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar, "7 hafta hiç ayağa kalkamadım. Çok zordu. Şimdi iyiyim. Düz ayakkabılara geçtim, birkaç ay topuklu giymeyeceğim" dedi.