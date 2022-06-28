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    Ebru Yaşar: Z kuşağı benim canım

    Önceki akşam sevenleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar, Z kuşağını yakaladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:07
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    Ebru Yaşar: Z kuşağı benim canım

    Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, Maslak'ta sahne aldı.

    Yoğun ilginin yaşandığı gecede ünlü şarkıcı, siyah şık kıyafeti ve zerafetiyle yine büyüledi.

    "Çok seviyorum"

    Yaşar, "Z kuşağını yakalayabildiniz mi?" sorusuna, "Onlar benim canım. Çok seviyorum kuzenlerim var, yeğenlerim var. Hepsi fanatik bir şekilde dinliyor." dedi.

    Ebru Yaşar: Z kuşağı benim canım #1

    Ebru Yaşar: Z kuşağı benim canım #2


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