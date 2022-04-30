Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.038
-0.32%
BTXN Coin
19.62
-5.89%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Ebru Yaşar'dan 'Aleyna Tilki' yorumu

    Son klibiyle müzik sektöründe tartışmalara neden olan Aleyna Tilki'ye Ebru Yaşar'dan "Kanalı değiştiririm, çocuklarıma izletmem" yorumu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Yaşar'dan 'Aleyna Tilki' yorumu

    Genç popçu Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Take It or Leave It" ile gündemden düşmüyor.

    Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı şarkı klibi, ilgi odağı oldu.

    Klibindeki müstehcen anlar nedeniyle müzik sektöründe bir kesimin eleştirisini alan Aleyna Tilki'yi en başta Gülşen destekliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'den  "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip!" eleştirisi alan Tilki, "İnsanların potansiyelini limitlemeyin artık" diyerek cevap vermişti.

    Bir tepki de Ebru Yaşar'dan

    Şarkıcı Ebru Yaşar da Aleyna Tilki'nin klip tartışmasına dahil oldu.

    İş insanı Necat Gülseven ile evliliğinden Hasan Poyraz ve Ebru Su adında iki çocuğu olan 44 yaşındaki sanatçı, meslektaşını eleştirdi.

    Nişantaşında görüntülenen Ebru Yaşar, "Çocuklar görünce, 'Niye böyle çıkmış?' diye soruyor. Yanlış bulduğum görüntülerde kanal değiştirir, onlara izletmem!" ifadelerini kullandı.

    Ebru Yaşar dan Aleyna Tilki yorumu #1

    Ebru Yaşar dan Aleyna Tilki yorumu #2


    İlginizi Çekebilir

    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu
    Transfer dosyası

    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
    3. Sayfa

    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

    Görüş Bildir