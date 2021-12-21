Ece Çeşmioğlu'ndan ilk hamilelik paylaşımı

Yaklaşık yedi aylık hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile evlenen ve ilk bebeğine hamile olan Ece Çeşmioğlu, karnı burnunda ilk pozunu paylaştı.

İLK POZ

Bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu Ece Çeşmioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İlk kez karnı burnunda bir pozunu paylaşan genç oyuncu, selfiesiyle beğeni topladı.

Çeşmioğlu'na fotoğrafta yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk ve onun kızları da eşlik etti.