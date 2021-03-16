Ece erken: Alişan, Demet’le ilgili ağır laflar söylerdi

Ece Erken, eski dostları Demet Akalın ve Alişan'ın tekrar barışmalarını yorumladı.

Ünlü sunucu Ece Erken, Alişan ve Demet Akalın’ın barışması hakkında ilk kez konuştu.

"BARIŞMA ŞEKLİNDEN RAHATSIZ OLDUM"

Alişan ile yakın arkadaş olan Ece Erken, Demet Akalın ve Alişan’ın barışmasının ardından ünlü türkücü ile dostluğunu bitirmişti. Youtube sayfasında merak edilenleri anlatan Erken, ‘Alişan’la neden küstünüz, Demet Akalın’la barıştığı için mi?’ sorusuna şu cevabı verdi: "Hayır, barışma şeklinden küstüm! Çünkü Alişan, Demet’le ilgili hepimize ağır laflar söylerdi.

"YÜZÜNE BİLE TÜKÜRÜP BARIŞANLAR VAR"

Söylemiş de olabilir, sonra barışa bilir de insan. Yüzüne bile tükürüp barışanlar var ama sonrasında ağlayarak barışması, iki gün evvel tweet’ler atıp fotoğraflar koyup daha sonra ağlayarak barışması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, belki de doğrusu bu Demet’le karakter olarak daha yakışıyorlar ve anlaşıyorlar ondan dolayı da güzel oldu barışmaları. Allah bozmasın ne güzel dostlukları var!"



