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    Ece Erken, Alişan'a cevap verdi

    Ece Erken, yakın arkadaşı Alişan'ın kızını temizlik yaparken görüntülemesine atıfta bulunarak sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:38
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    Ece Erken, Alişan'a cevap verdi

    Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla  gündeme gelmeye devam ediyor.

    Alişan kızını paylaştı

    Küçük kızının elektrik süpürgesi ile oyununa dikkat çeken Alişan'ın "Aferim kızıma:) Küçükten başladı ev temizliğine." notunu düştüğü paylaşımı anımsatan Ece Erken, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Ece Erken oğlunu paylaştı

    Oğlunun süpürge ile suları ileri ittiği görüntüyü paylaşan Ece Erken, Alişan ve Buse Varol'u etiketleyerek şu notu düştü: "Sizinki çalışırsa bizimki altta kalır mı?"

    Ece Erken, Alişan a cevap verdi #1

    Ece Erken, Alişan a cevap verdi #2

    Ece Erken, Alişan a cevap verdi #3

    Ece Erken, Alişan a cevap verdi #4


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