Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle zor günler geçiren Ece Erken alışveriş merkezinde görüntülendi.

Sunucu Ece Erken'in geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Son hali ve durumu merak edilen Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi. Erken, İstinye'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Akşam'ın haberine göre; Ece Erken'in bitkin görüntüsü gözlerden kaçmadı.

En son Çeşme'deki evinin bahçesinden fotoğraf yayınlayan Erken, şu ifadeleri yazmıştı: "Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."