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    Ece Erken, Çeşme'den paylaştı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu toprağa veren Ece Erken, gündemden düşmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 15:38
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    Ece Erken, Çeşme'den paylaştı

    Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişit.

    Son olarak miras haberleriyle konuşulan Ece Erken, İstanbul'daki evini terk etti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, son paylaşımını Çeşme'den yaptı.

    "ÇEŞME'DEKİ EVİME İLK HEDİYENDİ"

    Evinin bahçesinden fotoğraf yayınlayan Erken,  şu ifadeleri yazdı: "Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."

    Ece Erken, Çeşme den paylaştı #1

    Ece Erken, Çeşme den paylaştı #2

    Ece Erken, Çeşme den paylaştı #3

    Ece Erken, Çeşme den paylaştı #4



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