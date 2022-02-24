Ece Erken, Çeşme'den paylaştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu toprağa veren Ece Erken, gündemden düşmüyor.

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişit.

Son olarak miras haberleriyle konuşulan Ece Erken, İstanbul'daki evini terk etti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, son paylaşımını Çeşme'den yaptı.

"ÇEŞME'DEKİ EVİME İLK HEDİYENDİ"

Evinin bahçesinden fotoğraf yayınlayan Erken, şu ifadeleri yazdı: "Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."



