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    Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na seslendi

    Uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, yürek yakan paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:21
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    Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na seslendi

    Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    "AYRILACAĞIMIZI BİLİYORMUŞ GİBİ"

    Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmesiyle zor günler geçiren Erken, eşiyle beraber çekilen fotoğraflarını yayınladı. İki kareyi art arda sosyal medya hesabından paylaşan Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafın üzerine ise, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum." notunu düştü.

    Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu na seslendi #1

    Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu na seslendi #2


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