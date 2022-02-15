Ece Erken, eşinin mezarlığını paylaştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken'den yeni bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE MEZARLIĞA GİTTİ

"Çok zor dayanıyorum" diyen Ece Erken, yeni bir paylaşım yaptı. Erken Sevgililer Günü'nde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mezarına gitti. Ece Erken mezarlığın fotoğrafını paylaştı.

"AYRILIRDIN BENDEN"

Ece Erken yaptığı paylaşımda "5 kilo verdim. Yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden" demişti.