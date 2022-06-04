Ece Erken evlilik yıl dönümünü duygusal sözlerle kutladı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, birinci evlilik yıl dönümüne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erken'in paylaşımı Instagram takipçilerini duygulandırdı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, kendisini toparlamaya çalışıyor.

Yaşadığı zor günlerin ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Erken, eşine dair özlemini ise sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda reddimiras yapan ve soyadını sosyal medyadan güncelleyen Erken, birinci evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım yaptı.

Eşini kaybetmenin acısını yüreğinde hisseden ve yaptığı paylaşımla bunu gösteren Erken, herkesi duygulandırdı.

Ece Erken'den duygusal sözler

Erken, son olarak merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

Nikah kıyıldığı sırada çekilen videoları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"4 Haziran 2021.Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'evet' dedim.

Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla.. Canımın canı yanıyordu o gün, akrabasına kanser teşhisi konmuştu, Çiğdem ablasına, o yüzden ne kutlama yaptık ne sizle paylaştık ta ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım, ailelerimizle kutlayamadık, 'Kanser hastalığı varken; eğlendi, evlendi' demesinler diye..

"Biz bugün yine beraberdik.."

Gerçi Şafak'ıma onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik.

Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar, şerefsizlik, vefasızlık yaptılar, bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbi'min adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni çok. Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah."