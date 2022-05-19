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    Ece Erken: İdam edilmelerini görmek isterdim

    Sunucu Ece Erken bugün katıldığı bir programda eşi Şafak Mahmuzyazıcıoğlu’nun cinayetiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 07:41
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    Ece Erken: İdam edilmelerini görmek isterdim

    Sahibi olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, hem acısını hem de öfkesini paylaşmaya devam ediyor.

    Erken şimdi ise katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi.

    İçinin hiç rahat olmadığını söyleyen Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

    "Eşimin öldürülüşünü izledim"

    "İçim tabi ki rahat değil. İdam edilmelerini görmek isterdim.

    Eşimin öldürülüşünü izledim. Şafak'ı görüyorlar sonra silah almaya gidiyorlar. AVM'de silah alışverişi yapıyorlar.

    "Yakalanmadı"

    Vurduktan sonra sağlık ekibinin müdahalesini izliyorlar sonra gidiyorlar. Serkan Dakman yakalanmadı, Bulgaristan'da olabilirmiş"

    Ece Erken: İdam edilmelerini görmek isterdim #1

    Ece Erken: İdam edilmelerini görmek isterdim #2


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