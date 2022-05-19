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Ece Erken: İdam edilmelerini görmek isterdim

Ece Erken: İdam edilmelerini görmek isterdim

Sunucu Ece Erken bugün katıldığı bir programda eşi Şafak Mahmuzyazıcıoğlu’nun cinayetiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.