Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum’da

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren sunucu Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

43 yaşındaki sunucu Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

İkili boşanmanın ardından hemen bir araya gelmiş, ilişkilerini ilan etmişti.

Ancak araya giren kara kedi, çiftin bir süre ayrı kalmasına neden olmuştu. Erken ve Mahmutyazıcıoğlu, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

TEKNESİNİ YENİ ALDI

Bayram tatili için Bodrum’u tercih eden Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.

Mahmutyazıcıoğlu’nun yeni aldığı lüks gulet teknesinde deniz keyfi yapan çiftin, mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı.

Bol bol güneşlenen çift, sonrasında soluğu denizde aldı.

Birlikte Bodrum’un serin sularına kendilerini bırakan çift, gönüllerince eğlendi.

"EVLİLİK TARİHİNİ AÇIKLAYIN"

Şarkıcı Seren Serengil, 28 Mart'ta sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Ece Erken'in Instagram paylaşımına kayıtsız kalmamıştı.

Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yapmıştı.

Erken ise bu yoruma, "Seni çok seviyoruz" yanıtını vermişti.

İKİ KEZ EVLENDİ

Ece Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evli kalmıştı.

Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.