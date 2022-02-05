Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, eşi Ece Erken'in YouTube kanalındaki eski görüntüleri ortaya çıktı. Çift arasındaki konuşma ise duygusal anlara sebep oldu.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bulunan bir balıkçıda alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı şahıslar tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı Türkiye'nin gündemine otururken, Ece Erken eşinin kaybıyla zor günler geçirmeye başladı.

SON RÖPORTAJ...

Bugün ise evliliklerinin 6'ncı ayında birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan ikilinin, geçmiş dönemlerde yaptığı bir röportaj gündeme geldi.

9 ay önce Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşiyle olan 'tanışma' diyaloğu dikkat çekti.

"GEÇ TANIŞTIĞIMIZA PİŞMANIM"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in "Beni tanıdığın için pişman mısın?" sorusuna "Geç tanıştığıma..." yanıtını verdi.

Mahmutyazıoğlu'nun bu yanıtı ise izleyenleri duygulandırdı.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı