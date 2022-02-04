Ece Erken: Katiller cezasını çeksin

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okuttu

Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 aydır evli olduğu old avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir hafta önce İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve hayata veda etmişti.

Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimzi hafta cuma günü memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili aranan Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı şafak operasyonuyla yakalanmıştı.

"KOCAM"

Habertürk'te yer alan habere göre, Ece Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek geldi. Yürümekte zorlanan Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı. Mevlit sonrası güçlükle konuşan ünlü sunucu, "Sadece katiller yakalansın, cezasını çeksin! Kocam..." diyerek isyan etti.