Haberler

Magazin Haberleri

Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun

Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun

Bir balık restoranında silahla vurularak öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili konuşan Ece Erken, bir an önce katillerin bulunmasını istiyor.