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    Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun

    Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun

    Bir balık restoranında silahla vurularak öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili konuşan Ece Erken, bir an önce katillerin bulunmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 08:58
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    Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor...

    Yeniköy'deki bir balıkçıda 'borç' meselesi yüzünden tartıştığı 6 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 7 yerinden yaralanarak yaşamını yitirmişti.

    Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sanat camiasını derinden sarsarken, cinayetle ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; 4 şüpheli ise hala aranıyor.

    "İKİ GAZETECİYLE OTURUYORUZ DEDİ"

    Yaşananlar üzerine Ece Erken'den ilk açıklama geldi.

    Eşi ile o gece yaptığı son konuşmayı anlatan Erken, şunları söyledi:

    "Gece konuştuk... 'Restorandayım, Fikret Orman gitti. İki gazeteci ile oturuyoruz' dedi. Ben de tamam bir tanem dedim.

    "ÇEVRİMİÇİ OLMAYINCA İÇERLEDİM, MEĞER SALDIRIYA UĞRAMIŞ"

    00:15 ile 00:28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerledim. Meğer saldırıya uğramış.

    "KOCAMIN KATİLLERİ BULUNSUN"

    Ne olur kocamın katilleri bulunsun, kanı yerde kalmasın."

    Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun #1

    Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun #2

    Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun #3


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