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- Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun
Ece Erken: Kocamın katilleri bulunsun
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 08:58
Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor...
Yeniköy'deki bir balıkçıda 'borç' meselesi yüzünden tartıştığı 6 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 7 yerinden yaralanarak yaşamını yitirmişti.
Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sanat camiasını derinden sarsarken, cinayetle ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; 4 şüpheli ise hala aranıyor.
"İKİ GAZETECİYLE OTURUYORUZ DEDİ"
Yaşananlar üzerine Ece Erken'den ilk açıklama geldi.
Eşi ile o gece yaptığı son konuşmayı anlatan Erken, şunları söyledi:
"Gece konuştuk... 'Restorandayım, Fikret Orman gitti. İki gazeteci ile oturuyoruz' dedi. Ben de tamam bir tanem dedim.
"ÇEVRİMİÇİ OLMAYINCA İÇERLEDİM, MEĞER SALDIRIYA UĞRAMIŞ"
00:15 ile 00:28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerledim. Meğer saldırıya uğramış.
"KOCAMIN KATİLLERİ BULUNSUN"
Ne olur kocamın katilleri bulunsun, kanı yerde kalmasın."