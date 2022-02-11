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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik dansını paylaştı

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik dansını paylaştı

İki hafta önce kaybettiği eşi için sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ece Erken, bu sefer de eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaştı.