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    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik dansını paylaştı

    İki hafta önce kaybettiği eşi için sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ece Erken, bu sefer de eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 10:14
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    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik dansını paylaştı

    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğraş ve hayatını kaybetmişti.

    7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise yaşadığı acıyı takipçileriyle de paylaşıyor.

    DANS VİDEOSU PAYLAŞTI

    Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmadı.

    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik dansını paylaştı #1


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