Ece Erken'den antidepresan paylaşımı

"Altı tane birden antidepresan içiyor" denmişti Ece Erken'den cevap geldi.

Ece Erken'in gün içinde doktordan uyarı alacak kadar çok antidepresan içtiğini Seren Serengil açıklamıştı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası zor günler geçiren Ece Erken'den yeni bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz gün cami çıkışı hocayla da konuşan Ece Erken şimdi de sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddiaları yalanlar niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken, şu paylaşımı yaptı:

"Hiçbir antidepresan 'Hasbunellahu ve ni'mel vekil' (Allah bize yeter, O ne güzel vekilidir.) ayetinden daha etkili değildir."

"ALTI TANEYİ BİRDEN İÇİYOR"

Eşinin fotoğrafını elinden bırakmayan ve son görüntülendiğinde yürümekte bile zorlanan Ece Erken hakkında Seren Serengil "Altı taneyi birden içiyor. İç çamaşırına saklıyor öyle içiyor. Doktor kalbi durabilir, dedi" yorumunda bulunmuştu.



Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı