Euro
15.51
0.16%
Dolar
13.55
0.08%
Altın
799.13
0.13%
Borsa
2043
1.78%
Bitcoin
597.959
1.44%
BTXN Coin
32.99
4.06%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Açık 2 C

    Ece Erken'den antidepresan paylaşımı

    "Altı tane birden antidepresan içiyor" denmişti Ece Erken'den cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 08:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Erken'den antidepresan paylaşımı

    Ece Erken'in gün içinde doktordan uyarı alacak kadar çok antidepresan içtiğini Seren Serengil açıklamıştı.

    Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası zor günler geçiren Ece Erken'den yeni bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz gün cami çıkışı hocayla da konuşan Ece Erken şimdi de sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddiaları yalanlar niteliğinde bir paylaşım yaptı.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken, şu paylaşımı yaptı:

    "Hiçbir antidepresan 'Hasbunellahu ve ni'mel vekil' (Allah bize yeter, O ne güzel vekilidir.) ayetinden daha etkili değildir."

    Ece Erken den antidepresan paylaşımı #1

    "ALTI TANEYİ BİRDEN İÇİYOR"

    Eşinin fotoğrafını elinden bırakmayan ve son görüntülendiğinde yürümekte bile zorlanan Ece Erken hakkında Seren Serengil "Altı taneyi birden içiyor. İç çamaşırına saklıyor öyle içiyor. Doktor kalbi durabilir, dedi" yorumunda bulunmuştu.

    Ece Erken den antidepresan paylaşımı #2

    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı

    Ece Erken den antidepresan paylaşımı #3

    Ece Erken den antidepresan paylaşımı #4


    Görüş Bildir