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    Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için duygulandıran paylaşım

    Ünlü sunucu Ece Erken'in son Instagram paylaşımı görenleri duygulandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 13:16
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    Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için duygulandıran paylaşım

    Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, ilaçlarla ayakta duruyor.

    "ÖYLE İÇTEN Kİ.."

    Avukat eşinin kara toprağa veren Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Erken, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.

    Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyal medyada şu payşalaşımı yapmıştı: "Allah'ım şükürler olsun. Yalvarıyorum, en ağır cezayı alsınlar. Ne olur en ağır cezayı alsınlar..."

    Ece Erken den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için duygulandıran paylaşım #1

    Ece Erken den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için duygulandıran paylaşım #2


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