Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için duygulandıran paylaşım

Ünlü sunucu Ece Erken'in son Instagram paylaşımı görenleri duygulandırdı.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, ilaçlarla ayakta duruyor.

"ÖYLE İÇTEN Kİ.."

Avukat eşinin kara toprağa veren Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Erken, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.

Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyal medyada şu payşalaşımı yapmıştı: "Allah'ım şükürler olsun. Yalvarıyorum, en ağır cezayı alsınlar. Ne olur en ağır cezayı alsınlar..."