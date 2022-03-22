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    Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı

    Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefat ettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken'i, uzun zamandır küs olduğu eski dostu Demet Akalın yalnız bırakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:30
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    Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı

    Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay evli kalabildiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti.

    Haberi aldığı anda yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    ECE'Yİ HALA YALNIZ BIRAKMIYOR

    Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'i ilk günden beri yalnız bırakmayan isimlerin başında uzun süredir küs olduğu Demet Akalın bulunuyor. Demet Akalın, Ece Erken ile küslüğünü unutmuştu ve eski dostunun ilk günden beri yanında olmuştu.

    Demet Akalın günler geçse de Erken'in yanından ayrılmıyor. Ece Erken, yaptığı paylaşımla Demet Akalın'a teşekkür etti.

    ECE TEŞEKKÜR ETTİ

    Erken paylaşımında, "İlk günden beri yanımdaydın. Allan razı olsun. Dost herkes çıkıp gittiğinde çıkıp gelendir." yazdı.

    Ece Erken den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı #1

    Ece Erken den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı #2

    Ece Erken den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı #3


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