Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı

Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım yaptı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefat ettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken'i, uzun zamandır küs olduğu eski dostu Demet Akalın yalnız bırakmıyor.

Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay evli kalabildiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti.

Haberi aldığı anda yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

ECE'Yİ HALA YALNIZ BIRAKMIYOR

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'i ilk günden beri yalnız bırakmayan isimlerin başında uzun süredir küs olduğu Demet Akalın bulunuyor. Demet Akalın, Ece Erken ile küslüğünü unutmuştu ve eski dostunun ilk günden beri yanında olmuştu.

Demet Akalın günler geçse de Erken'in yanından ayrılmıyor. Ece Erken, yaptığı paylaşımla Demet Akalın'a teşekkür etti.

ECE TEŞEKKÜR ETTİ

Erken paylaşımında, "İlk günden beri yanımdaydın. Allan razı olsun. Dost herkes çıkıp gittiğinde çıkıp gelendir." yazdı.