Ece Erken'den yeni paylaşım: Ne çok sevmişim ben seni

Ece Erken'den yeni paylaşım: Ne çok sevmişim ben seni

Eşinin acısıyla yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin acı haberiyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Daha önceki açıklamasında bir daha ağlamayacağını söyleyen Erken, yayınladığı kareyle yürekleri bir kez daha yaktı.

"DUALARIMDASIN"

Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken yanına, 'Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın' mesajını düştü.

Ünlü çift, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. İkilii güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı