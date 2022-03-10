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    Ece Erken'in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu

    Seren Serengil, Ece Erken'in 40 duasında dikkat çeken bir detayı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:53
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    Ece Erken'in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu

    Zor günler geçiren Ece Erken, kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan son mesajlarını paylaşarak mal varlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklamıştı.

    Mahmutyazıcıoğlu'nun 40 gün mevlidinin okunmasının ardından Seren Serengil bu konuya dair açıklamalar yaptı. Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.

    RÜYASINDA GÖRMEK İSTİYOR

    Serengil Ece Erken'in mallarına tedbir koymaya kalkıldığını da açıkladı. Seren Serengil Ece Erken'in çok iyi olmadığını da ifade ederek "Dün kırkı okundu hocaya diyor ki nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim" dedi.

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #1

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #2

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #3

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #4

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #5

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #6

    Ece Erken in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu #7


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