Ece Erken'in dua sırasında hocaya sorduğu soru yürek burktu

Seren Serengil, Ece Erken'in 40 duasında dikkat çeken bir detayı anlattı.

Zor günler geçiren Ece Erken, kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan son mesajlarını paylaşarak mal varlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklamıştı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 40 gün mevlidinin okunmasının ardından Seren Serengil bu konuya dair açıklamalar yaptı. Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.

RÜYASINDA GÖRMEK İSTİYOR

Serengil Ece Erken'in mallarına tedbir koymaya kalkıldığını da açıkladı. Seren Serengil Ece Erken'in çok iyi olmadığını da ifade ederek "Dün kırkı okundu hocaya diyor ki nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim" dedi.