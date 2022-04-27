Ece Erken'in reddi miras olayının perde arkası

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren sunucu Ece Erken, önceki gün reddi miras yaptığını açıklamıştı.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Kötü insanlarla adım yan yana gelmesin"

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum...Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" demişti.

"Ece'yi uyardım"

Seren Serengil, Ece Erken'in reddi miras yaptığını duyurmasının ardından, ünlü avukatın öldürüldüğü gün Erken'in evine giderek cenaze evinde "Sakın reddi miras yapma" dediğini itiraf etti.

Seren Serengil açıklamasında, "Ece eşi öldüğü gün alyansı istedi. Şafak'ın abisi kolundaki saati bile aldı. 3 milyon liralık saatmiş o saat gitti. Sonra o gün telefon konuşmasına şahit oldum birileri Ece'ye borcu var sen hemen reddi miras yap, diyorlar.

"Para peşindeler"

Ece'yi kenara çektim bu insanlar para peşine düşecekler diye uyardım. Ece bu mirastan faydalanmasın diye bir sürü şey yapıldı. Biri kapıyı alıyor, biri evi kiraya veriyor. Bunlarla uğraşmak istemedi Ece. Kendi kazandıkları olduğunu söyledi" dedi.