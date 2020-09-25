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    Ece Erken'in sevgilisi sinirlendi

    Ece Erken, eşinden kısa süre önce boşanan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı’nda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 08:47
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 08:47
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    Ece Erken'in sevgilisi sinirlendi

    Sunucu Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberi gündeme boöba gibi düşmüştü. Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

    KEFİYLERİ KAÇTI

    Milliyet'te yer alan habere göre, Bu yazı Bodrum'da geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafedeydi. İkili, sarmaş dolaş otururken objektife yansıdı.

    Görüntülendiklerini fark edince sinirlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, masadan kalkıp bağırmaya başladı.

    "SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIM"

    Fotoğrafların silinmesini isteyen avukat tehditler savurdu: “Belki beni şu an Marmaris’te biliyorlar. O fotoğrafları silmeyin de bakın bakalım neler oluyor. Sizinle hesaplaşacağım!”

    Ece Erken in sevgilisi sinirlendi #1

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