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    Ece Erken'in son görüntüsü

    Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, oğlunu dişçiye götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:39
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    Ece Erken'in son görüntüsü

    Sosyal medya hesabından sık sık eşinin cinayetinde adı geçen isimlerle ilgili paylaşımlar yapan ünlü sunucu Ece Erken'den yeni paylaşım geldi.

    Zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya çalışan Erken, oğlunu dişçiye götürdü. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

    "Toparlanacağım"

    Verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çeken Ece Erken, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Evet zayıfladım ama Allah'ın izniyle toparlayacağım." dedi.

    Ece Erken in son görüntüsü #1

    Ece Erken in son görüntüsü #2


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