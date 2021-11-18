Ece Ronay, kendine 2 milyon TL'lik cip aldı

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, sosyal medya hesabından kendisine 2 milyon TL'lik cip aldığını duyurdu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini mesaj ve ses kayıtlarıyla taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, gündemde kalmaya devam ediyor. Erbil'e karşı hukuk mücadelesi başlatan Ronay, bu sefer de kendisine aldığı doğum günü hediyesiyle adından söz ettirdi.

2 MİLYON TL'LİK CİP

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Ece Ronay, 23'üncü doğum günü için kesenin ağzını açtı. Doğum gününden önce galeriye giden şarkıcı, kendisine 2 milyon TL'lik kırmızı renk bir cip aldı.

KENDİNE ALDI

Yeni arabasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan genç şarkıcı, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı" dedi.