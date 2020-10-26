Ece Seçkin, atların arasında kaldı

Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta sonu tatil için gittiği Nevşehir ve Kayseri'den fotoğraflar yayınladı.

Nevşehir’de kısa bir tatilin ardından Kayseri’ye giden Ece Seçkin, 500 adet serbest at arasında cesur bir şekilde poz vererek adrenalin dolu anlar yaşadı.

Anadolu’nun güzelliklerini keşfetmek için kısa süreli bir arınma tatiline çıktığını söyleyen sanatçı, çok mutlu olduğunu söyledi.

"İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA DOĞDUM"

Seçkin, "İyi ki bu topraklarda doğdum. İyi ki dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorum ve iyi ki bu ülkeye sahibiz. Onlarca kere ziyaret ettiğim bu topraklardan bir kere daha büyülenerek ayrıldım." cümleleriyle duygularını anlattı.