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    Ece Seçkin, domuz gribi oldu

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, domuz giribine yakalandığı için şarkılarının kayıtlarını tamamlayamadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 08:00
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    Ece Seçkin, domuz gribi oldu

    2022’de çok şarkı çıkaracağını söyleyen Ece Seçkin çoğunun kayıtlarının bittiğini açıkladı.

    Sadece bir şarkının kaldığını ifade eden popçu onu da geçirdiği domuz gribi yüzünden tamamlayamamış.

    SAĞLIK DİLİYORUM"

    Ece Seçkin “Önümüzdeki sene için ilk ve en büyük dileğim herkesin hem fiziksel hem de mental olarak sağlık içinde olması. Başarı ve mutluluk zaten kendiliğinden gelir” açıklamasını yaptı.

    Ece Seçkin, domuz gribi oldu #1

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