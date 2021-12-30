Ece Seçkin, domuz gribi oldu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, domuz giribine yakalandığı için şarkılarının kayıtlarını tamamlayamadı.

2022’de çok şarkı çıkaracağını söyleyen Ece Seçkin çoğunun kayıtlarının bittiğini açıkladı.

Sadece bir şarkının kaldığını ifade eden popçu onu da geçirdiği domuz gribi yüzünden tamamlayamamış.

SAĞLIK DİLİYORUM"

Ece Seçkin “Önümüzdeki sene için ilk ve en büyük dileğim herkesin hem fiziksel hem de mental olarak sağlık içinde olması. Başarı ve mutluluk zaten kendiliğinden gelir” açıklamasını yaptı.