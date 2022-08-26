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    Ece Seçkin, Ibiza'da

    Ece Seçkin lüks tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 09:20
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    Ece Seçkin, Ibiza'da

    Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile sözleri ve müziği Emrah Karakuyu, düzenlemeleri ise Ozan Çolakoğlu imzalı "Güzelim" adlı yeni şarkısını Ibiza'da kutlamaya gitti

    Ibiza'dan fotoğraflar yayınlayan Seçkin, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    "Klibi burada çekeceğim"

    Seçkin; "İşte yine buradayız. En sevdiğim adam ile en sevdiğim yer... Güzelim şarkısındaki Latin ruhu, beni İbiza'ya sürükledi. Yeni şarkımın klibini burada çekeceğim" dedi.

    Ece Seçkin, Ibiza da #1

    Ece Seçkin, Ibiza da #2

    Ece Seçkin, Ibiza da #3


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