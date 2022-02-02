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    Ece Seçkin koronavirüse yakalandı

    Pop müzik şarkıcısı Ece Seçkin, koronavirüse yakalandığını takipçileriyle paylaştı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 21:45
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    Ece Seçkin koronavirüse yakalandı

    Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    "HELLO COVİD"

    Seçkin paylaşımında, "Hello Covid" diyerek testinin pozitif çıktığını söyledi. Hastalığı evinde atlatan Seçkin, sağlık durumunun iyi olduğunu, hastalığı atlatana kadar evde olacağını da belirtti.

    Ece Seçkin koronavirüse yakalandı #1

    Ece Seçkin koronavirüse yakalandı #2

     


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