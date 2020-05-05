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    Ece Seçkin: Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor

    Şarkıcı Ece Seçkin, kuaförlerin açılacağını duyar duymaz randevu aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 13:03
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    Ece Seçkin: Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, normalleşme süreci kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından Ece Seçkin, harekete geçti ve randevusunu hemen oluşturdu.

    KUAFÖRÜ AÇACAK

    Bu açıklamanın ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ece Seçkin, mutluluğunu dile getirdi.

    Seçkin, "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor." dedi.

    Karantina süresince oldukça ilginç paylaşımlar yapan güzel şarkıcı, yüzüne streç film bile sarmıştı.

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