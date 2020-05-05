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- Ece Seçkin: Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor
Ece Seçkin: Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor
Şarkıcı Ece Seçkin, kuaförlerin açılacağını duyar duymaz randevu aldı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 13:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, normalleşme süreci kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından Ece Seçkin, harekete geçti ve randevusunu hemen oluşturdu.
KUAFÖRÜ AÇACAK
Bu açıklamanın ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ece Seçkin, mutluluğunu dile getirdi.
Seçkin, "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor." dedi.
Karantina süresince oldukça ilginç paylaşımlar yapan güzel şarkıcı, yüzüne streç film bile sarmıştı.