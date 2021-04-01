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    Ece Seçkin yeni saçlarıyla sevgilisine poz verdi

    Sürekli imaj değiştiren Ece Seçkin, yeni saçlarıyla verdiği pozu Instagram sayfasından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 12:23
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    Ece Seçkin yeni saçlarıyla sevgilisine poz verdi

    Saçlarında değişik renkler deneyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını son olarak mora boyatmıştı.

    YENİ SAÇLARI BEĞENİLDİ

    Ece Seçkin, pazar tembelliği yaparken sevgilisi Çağrı Terlemez’e poz verdi. Yeni imajıyla farklı fotoğraflar paylaşmaya devam eden genç popçunun son kareleri, Instagram’da büyük beğeni topladı.

    3 yıldır birlikte olan çift, eylül ayında evlenmeyi planlıyor.

    Ece Seçkin yeni saçlarıyla sevgilisine poz verdi #1

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