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- Ece Seçkin yeni saçlarıyla sevgilisine poz verdi
Ece Seçkin yeni saçlarıyla sevgilisine poz verdi
Sürekli imaj değiştiren Ece Seçkin, yeni saçlarıyla verdiği pozu Instagram sayfasından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 12:22
- Güncelleme : 01.04.2021 - 12:23
Saçlarında değişik renkler deneyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını son olarak mora boyatmıştı.
YENİ SAÇLARI BEĞENİLDİ
Ece Seçkin, pazar tembelliği yaparken sevgilisi Çağrı Terlemez’e poz verdi. Yeni imajıyla farklı fotoğraflar paylaşmaya devam eden genç popçunun son kareleri, Instagram’da büyük beğeni topladı.
3 yıldır birlikte olan çift, eylül ayında evlenmeyi planlıyor.