Petrol
93.09
-0.05%
Euro
19.3589
0.72%
Dolar
18.6097
0.03%
Altın
1.063
0.35%
Borsa
4665
2.08%
Bitcoin
320.600
-0.27%
BTXN Coin
7.42
22.44%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Ece Seçkin yorulmuyor

    Aylardır turne yapıp konserden konsere koşan Ece Seçkin, sahnedeki enerjisini düzenli spor yapmasına borçlu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Seçkin yorulmuyor

    Düzenli sporı hayatından eksik etmeyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün kendisini yine spor salonuna attı. Ünlü şarkıcı saatlerce antrenman yaptı.

    Yetmedi

    Sahnedeki enerjisini düzenli yaptığı spora borçlu olan popçu, eğitmeni ile boks yaptı, yumruk attı.

    Ardından hızını alamadı ve kendini yere atarak 100 şınav çekti. Yorulmak bilmeyen şarkıcı saatlerce antrenman yaptı.

    Ece Seçkin yorulmuyor #1

    Ece Seçkin yorulmuyor #2Ece Seçkin yorulmuyor #3


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Tek yumurta ikizlerini anne karnındayken yapılan lazer tedavisi hayata bağladı
    Sağlık

    Tek yumurta ikizlerini anne karnındayken yapılan lazer tedavisi hayata bağladı

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 14 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 14 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir