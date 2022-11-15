Ece Seçkin yorulmuyor

Aylardır turne yapıp konserden konsere koşan Ece Seçkin, sahnedeki enerjisini düzenli spor yapmasına borçlu.

Düzenli sporı hayatından eksik etmeyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün kendisini yine spor salonuna attı. Ünlü şarkıcı saatlerce antrenman yaptı.

Yetmedi

Sahnedeki enerjisini düzenli yaptığı spora borçlu olan popçu, eğitmeni ile boks yaptı, yumruk attı.

Ardından hızını alamadı ve kendini yere atarak 100 şınav çekti. Yorulmak bilmeyen şarkıcı saatlerce antrenman yaptı.