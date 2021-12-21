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    Ece Seçkin'den sahne sonu pozu

    Ece Seçkin, cesur sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 15:06
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    Ece Seçkin'den sahne sonu pozu

    Yıllardır beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile Eylül ayında nikah masasına oturan şarkıcı Ece Eçkin, önceki akşam Hatay'daki hayranlarıyla buluştu.

    SAHNEDEN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

    Büyük bir coşkuyla Hataylı sevenleri için sahne alan Ece Seçkin'in, konser sonrası yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

    Şubat ayı içinde arka arkaya yayınlayacağı dört farklı projenin hazırlıklarını sürdüren popçu, şimdiden yeni şarkılarının müjdesini verdi.

    Ece Seçkin den sahne sonu pozu #1

    Ece Seçkin den sahne sonu pozu #2

    Ece Seçkin den sahne sonu pozu #3

    Ece Seçkin den sahne sonu pozu #4

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