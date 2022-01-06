Ece Üner, eleştirilere cevap verdi

Son günlerde Twitter'ın konuştuğu Ece Üner, kendisini eleştirenler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Spikerliğe ara verip gündüz kuşağında program yapmaya başlayan ve reytinglere yenilen Ece Üner, gündemden düşmüyor.

Sunuculuğunu yaptığı programda psikolojik tespitleriyle çok konuşulan Üner, şimdi de geçtiğimiz yıl katıldığı bir programdaki yorumuyla dikkat çekti.

Yorumu yüzünden sosyal medyada günlerdir paylaşılan ve çok sayıda yorum alan ünlü spikerlerden Ece Üner, sessizliğini bozdu.

Sosyal medyanın diline düşen Ece Üner, dalga konusu olmasıyla ilgili sitem etti.

"KEŞKE ÖLSE"

Uzun süre kendisiyle ilgili yapılan yorumları takip eden Üner, en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette." paylaşımı yaptı.

"AYDINLANMA GELİYOR"

Ece Üner'in dalga konusu olan sözleri şunlardı:

"Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş. O onunla ilgili bir problemmiş. İşte o zaman aydınlanıyorsun."

Ece Üner: Psikolojide bir kural varmış VİDEO