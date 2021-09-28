Ağlayarak evliliğinde başından geçen olayları anlatan konuğunu dinleyen Ece Üner’in yüz ifadesindeki değişiklik dikkat çekti. Bir süre ağlayacak gibi olan Üner’in gözyaşları, akmadı.

Deneyimli haberci Ece Üner’in sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programı, birbirinden farklı olayları seyirci ile buluşturmaya devam ediyor.

Vatandaşların başından geçen olayların anlatıldığı programda, stüdyodaki hava konukların ruh hallerine göre değişiyor.

Zaman zaman olaylardan etkilenen Ece Üner de konuklarının anlattıklarının etkisi ile gözyaşlarını tutamıyor.

AĞLAYARAK ANLATTI

Programa katılan Zeynep isimli bir konuk, 4 çocuğu ile kapının önüne konulduğunu iddia ederek başından geçenleri ağlayarak anlattı.

Evliliğinde yaşadıklarını anlatan Zeynep isimli kadın, eşinin duyarsızlığından şikayet ederek şu sözleri kullandı:

“Ben 24 saat uyumamışım 2 tane çocuğun 1 tanesini eline almıyor. Kafasını çekmiş güzel etmiş, her şey ona güzel geliyor. Ama bana gelmiyor. Artık yıpranıyorum. Bir tek 4 çocuğu çekmiyorum. Senin aileni de çekiyorum, işini de çekiyorum, hesabını da tutuyorum. Her şekilde Zeynep Zeynep. Bir tane şarjı alıp doldurmuyor. Zeynep şarja tak, hesabını yap. Yoruldum, usandım, bezdim, tiksindim. Nasıl seveyim seni? Bana o kadar şeyler yapmışsın. Ben yine çalışırım yine kazanırım, yaparım. Bana diyor ki senden elimi çekersem bir hiçsin. Kim hiç? Sen bana ne yaptın ki ya? Benim gücümle kendi gücüne güç kattın.”

Ece Üner’in gözyaşları ağlayan konuğun karşısında tüm çabasına rağmen akmadı VİDEO



GÖZYAŞI AKMADI

Kadının anlattıkları karşısında Ece Üner’in yüzündeki ifade ise dikkat çekti.

Gözleri dolan Üner, bir süre ağlayacak gibi olsa da gözyaşı tüm çabasına rağmen akmadı.

“SUSMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

“Fazla fedakarlık kişinin kendi kul hakkına girmesiymiş. Bu anlattıklarınızın hepsi doğru ise kendinize korkunç bir şey yapmışsınız.” diyen Ece Üner, “Sizi dinlemeye devam edeceğiz. Susmadığınız için teşekkür ederiz.” diyerek kapanışı yaptı.