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    Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı

    Ece Uslu daha önce beraber kamera karşısına geçtiği Kadir İnanır'la ilgili yaşadığı bir anısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 12:10
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    Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı

    Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Uslu'nun Kadir İnanır ile ilgili anısı duyanları şaşırttı.

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış.

    Çekimlerin sonuna kadar dayanan Uslu'ya acil müdahalede bulunuldu. Güzel oyuncu yaşadığı acıdan gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

    "Kovaları fırlattım"

    Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi: "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum.Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim"

    Uslu'nun bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etti.

    Ece Uslu dan bomba Kadir İnanır itirafı #1

    Ece Uslu dan bomba Kadir İnanır itirafı #2

    Ece Uslu dan bomba Kadir İnanır itirafı #3


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