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    Ecem Çırpan'dan Lider Şahin paylaşımı

    Ecem Çırpan, müzisyen sevgilisi Lider Şahin ile çekildiği bir pozunu paylaştı ve doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 07:12
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 07:19
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    Ecem Çırpan'dan Lider Şahin paylaşımı

    Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, bir süredir Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor.

    Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Şahin, geçtiğimiz aralık ayındaki doğum gününde sevgilisi Ecem Çırpan'ı; annesi Didem Şahin ve babasıyla tanıştırmıştı.

    Selami Şahin, sahnedeyken doğum günü pastası da Lider Şahin'in masasına gelmişti. Yeni yaşını kutlayan müzisyen, mumlarını bir tarafına annesi Didem Şahin'i, diğer yanına sevgilisi Ecem Çırpan'ı alarak söndürmüştü.

    Ecem Çırpan dan Lider Şahin paylaşımı #1

    "Ağaç olsam.."

    Çırpan, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Şahin ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Ecem Çırpan, gönderisine, "Ağaç olsam, köklerim gelir yine senin köklerini bulurdu. Hangi yüzyıl, hangi gezegen, hangi form değiştirebilirdi seni gördüğüm ilk anda hayattaki bütün dengelerimi sarsan o her duyguyu? İyi ki doğdun, deliler gibi..." notunu düştü.

    Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Lider Şahin-Ecem Çırpan çifti, basın mensuplarının düğünle ilgili sorusuna, "Her şeyin hayırlısı, ailece görüşüyoruz" yanıtını vermişti.

    Ecem Çırpan dan Lider Şahin paylaşımı #2


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